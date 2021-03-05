"Газпром" скоротив транзит по території України ще на чверть

Транзит газу до Європи по території України у лютому 2021 року склав 2 906 млн куб. м. Це на 25% менше, ніж у січні.
Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".
Як зазначили в прес-службі, на динаміку вплинула ринкова кон’юнктура в країнах ЄC: у зв’язку з підвищеним попитом та волатильністю цін трейдери розпочали активний відбір газу з підземних сховищ.
Сумарно у січні-лютому 2021 р. обсяги транзиту становили 6 769 млн куб. м газу. З них у західному напрямку ОГТСУ протранзитував 6 111 млн куб. м газу: до Польщі - 684 млн куб. м, до Словаччини - 3 811 млн куб. м, до Угорщини - 1 617 млн куб. м.
У південному напрямку транзит склав 1 090 млн куб. м: у Румунію - 309 млн куб. м, у Молдову - 781 млн куб. м.
Як зазначили в прес-службі, наразі динаміка обсягів транзиту свідчить, що українська ГТС здебільшого виступає балансуючою потужністю у разі коливань попиту на газ в країнах ЄС чи технічних обмежень інших газогонів.
"Сьогодні ми бачимо, що наша ГТС виконує роль балансуючої потужності, коли повністю завантажені газопроводи "Ямал", "Турецький потік" та "Північний потік-1", - зауважив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.
Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу по території України в Європу в січні 2021 року склав 3,86 млрд куб. м. Це на 32% менше у порівнянні з груднем.
НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.