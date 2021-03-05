"Газпром" скоротив транзит по території України ще на чверть

Як зазначили в прес-службі, на динаміку вплинула ринкова кон’юнктура в країнах ЄC: у зв’язку з підвищеним попитом та волатильністю цін трейдери розпочали активний відбір газу з підземних сховищ.

Сумарно у січні-лютому 2021 р. обсяги транзиту становили 6 769 млн куб. м газу. З них у західному напрямку ОГТСУ протранзитував 6 111 млн куб. м газу: до Польщі - 684 млн куб. м, до Словаччини - 3 811 млн куб. м, до Угорщини - 1 617 млн куб. м.

У південному напрямку транзит склав 1 090 млн куб. м: у Румунію - 309 млн куб. м, у Молдову - 781 млн куб. м.

Як зазначили в прес-службі, наразі динаміка обсягів транзиту свідчить, що українська ГТС здебільшого виступає балансуючою потужністю у разі коливань попиту на газ в країнах ЄС чи технічних обмежень інших газогонів.

"Сьогодні ми бачимо, що наша ГТС виконує роль балансуючої потужності, коли повністю завантажені газопроводи "Ямал", "Турецький потік" та "Північний потік-1", - зауважив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.