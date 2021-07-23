"Газпром" снижает транзит через Украину, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2", - оператор ГТС

Газотранспортная система (ГТС) Украины готова предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа в Европу на фоне возникшего дефицита. Однако российская корпорация отказывается от этой возможности для быстрого запуска "Северного потока-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона изданию Forbs.
"Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но "Газпром» не использует эту возможность", - сказал Макогон.
По его словам, таким образом российская корпорация преследует цель как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северного потока – 2».
Отметим, согласно договору от 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности.
Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.