"Газпром" зменшує транзит через Україну, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - оператор ГТС

Газотранспортна система (ГТС) України готова надати "Газпрому" додаткові потужності для транзиту газу в Європу на тлі виниклого дефіциту. Однак російська корпорація відмовляється від цієї можливості для швидкого запуску "Північного потоку-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона виданню Forbs.
"Ми готові дати додаткові потужності для транспортування в зв'язку з дефіцитом газу в Європі. Але" Газпром "не використовує цю можливість", - сказав Макогон.
За його словами, таким чином російська корпорація має на меті якомога швидше ввести в експлуатацію «Північного потоку - 2».
Відзначимо, згідно з договором від 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.
Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році-65 млрд куб. м, в 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.