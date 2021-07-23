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Возможный преемник Меркель оценил соглашение США и Германии по "Северному потоку-2"

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Пятница 23 июля 2021 09:59
Возможный преемник Меркель оценил соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" Фото: кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет (facebook.com/josef.oster.bundestag)
Автор: РБК-Украина

Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократический союз (ХДС)/Христианско-социальный союз (ХСС) Армин Лашет высказался о соглашении между Германией и США. Политик заявил, что одобряет ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, соглашение фиксирует три решающих элемента.

"Во-первых, "Северный поток-2" является экономическим проектом нескольких европейских компаний, созданным для поддержки нашего энергоснабжения. Во-вторых, предусмотрены санкции против России в случае, если газопровод будет использоваться в политических целях. В-третьих, Германия признает свою ответственность перед Украиной", - заявил Лашет.

РБК-Украина писало, что кандидат в канцлеры Германии и сопредседатель партии "Зеленых" Анналена Баербок раскритиковала соглашение между Германией и правительством США по газопроводу "Северный поток-2".

Ранее Лашет, высказываясь о "Северном потоке-2" заявлял, что стабильность Украины должна быть гарантирована.

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Северный поток-2
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