"Газпром" сделал шаг к завершению сертификации "Северного потока-2"

Оператор российского газопровода "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Она станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в немецких территориальных водах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.
Кроме того, Еврокомиссия пригласит Украину к сертификации "Северного потока-2".
Добавим, что заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в случае новой агрессии России против Украины - запуск "Северного потока-2" усложнится.