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"Газпром" сделал шаг к завершению сертификации "Северного потока-2"

Автор: Валерия Полищук

Оператор российского газопровода "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Она станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в немецких территориальных водах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.

Кроме того, Еврокомиссия пригласит Украину к сертификации "Северного потока-2".

Добавим, что заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в случае новой агрессии России против Украины - запуск "Северного потока-2" усложнится.

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Северный поток-2