"Газпром" зробив крок до завершення сертифікації "Північного потоку-2"

Оператор російського газопроводу "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG заснував німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH. Вона стане власником і оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу, розташованого в німецьких територіальних водах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"Установа дочірньої структури є необхідною умовою для сертифікації відповідно до Закону про енергетичне господарство ФРН", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше в Берліні назвали причину такого рішення.
Крім того, Єврокомісія запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2".
Додамо, що заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що у разі нової агресії Росії проти України - запуск "Північного потоку-2" ускладниться.