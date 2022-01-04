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"Газпром" резко сократил транзит газа по территории Украины

Автор: Александр Белоус

Российский "Газпром" в начале 2022 года существенно уменьшил транзит газа по территории Украины. Вместо контрактных 109,6 млн кубометров поставляет в Европу всего 52,5 млн кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона в Facebook.

"Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, поскольку номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 млн куб. м в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года", - сообщил он.

Отметим, в конце прошлого года гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон сообщил, что Россия снизила поставки газа в ЕС через Польшу и Украину.

Напомним, заявка на прокачку газа из Украины в Словакию 1 января 2022 года упала на 59%.

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Транзит газа