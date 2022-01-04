RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Газпром" різко скоротив транзит газу територією України

Автор: Олександр Білоус

Російський "Газпром" на початку 2022 року суттєво зменшив транзит газу по території України. Замість контрактних 109,6 млн кубометрів поставляє до Європи лише 52,5 млн кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Оператора ГТС України" Сергія Макогона у Facebook.

"Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складають близько 50,5 млн куб. м в добу. Це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року", - повідомив він.

Відзначимо, наприкінці минулого року гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон повідомив, що Росія знизила постачання газу до ЄС через Польщу та Україну.

Нагадаємо, заявка на прокачування газу через Україну до Словаччини 1 січня 2022 року впала на 59%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Транзит газу