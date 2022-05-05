"Газпром" решил перенаправить часть "Северного потока-2" на Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Газпрома".

Планируется, что российская компания использует только сухопутные газопроводы.

"В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северного потока-2" не используется, "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северного потока-2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", - говорится в сообщении.

Также в "Газпроме" уточнили, что в случае подтверждения Германией восстановления морского газопровода, в работу может быть включена лишь одна нить со 100% загрузкой.