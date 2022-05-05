UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Газпром" решил перенаправить часть "Северного потока-2" на Россию

Фото: Газпром перенаправит часть Северного потока-2 (nord-stream2.com)
Автор: Наталья Юрченко

Российский "Газпром" решил использовать часть возможностей замороженного "Северного потока-2". Россия хочет перенаправить их для газоснабжения северо-западных регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Газпрома".

Планируется, что российская компания использует только сухопутные газопроводы.

"В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северного потока-2" не используется, "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северного потока-2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", - говорится в сообщении.

Также в "Газпроме" уточнили, что в случае подтверждения Германией восстановления морского газопровода, в работу может быть включена лишь одна нить со 100% загрузкой.

Ранее мы сообщали, что бывший глава МИД Германии признал свою ошибку за продвижение газопровода "Северный поток-2".

Также стоит напомнить, что 22 февраля в Германии остановили сертификацию "Северного потока-2" в связи с обострением российского кризиса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2Российская Федерация