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"Газпром" вирішив перенаправити частину "Північного потоку-2" на Росію

Фото: Газпром перенаправить частину Північного потоку-2 (nord-stream2.com)
Автор: Наталія Юрченко

Російський "Газпром" вирішив використати частину спроможностей замороженого "Північного потоку-2". Росія хоче перенаправити їх для газопостачання північно-західних регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Газпрому".

Планується, що російська компанія використає лише сухопутні газопроводи.

"У зв'язку з тим, що в даний час морський газопровід "Північного потоку-2" не використовується, "Газпром" прийняв рішення задіяти надлишкові російські сухопутні газотранспортні потужності проекту "Північного потоку-2" для розвитку газопостачання регіонів Північного Заходу Росії", - йдеться у повідомленні.

Також у "Газпромі" уточнили, що у разі підтвердження Німеччиною відновлення морського газопроводу, в роботу може бути включена лише одна нитка зі 100% завантаженням.

Раніше ми повідомляли, що колишній голова МЗС Німеччини визнав свою помилку за просування газопроводу "Північний потік-2".

Також варто нагадати, що 22 лютого у Німеччині зупинили сертифікацію "Північного потоку-2" у зв'язку із загостренням російської кризи.

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Північний потік-2Російська Федерація