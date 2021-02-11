"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в 2021

Российская газовая компания "Газпром" рассчитывает запустить трубопровод "Северный поток-2" уже в 2021 году. Весной планируется завершить работы в водах Дании.

Об этом говорится в презентации компании на межотраслевом мероприятии "ОПК - ТЭК 2021", передает "РИА Новости" .

Напомним, на сегодня оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" укладывает участок в территориальных водах Дании. Планируется завершить работы на этом участке в апреле.

Из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Германия на высшем уровне выступает за то, чтобы этот проект был завершен. В частности, министр иностранных дел Хайко Маас считает, что отказ от газопровода подтолкнет Россию к Китаю с геополитической точки зрения.

Заявленная мощность "Северного потока-2" составляет около 55 млрд кубометров в год. Украина опасается, что его запуск может лишить ее транзита российского газа в Европу. Работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США, но через год строительство возобновилось.