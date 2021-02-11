"Газпром" розраховує запустити "Північний потік-2" у 2021

Російська газова компанія "Газпром" розраховує запустити трубопровід "Північний потік-2" вже в 2021 році. Навесні планується завершити роботи у водах Данії.

Про це говориться в презентації компанії на міжгалузевому заході "ОПК - ПЕК 2021", передає "РИА Новости" .

"Газопровід "Північний потік-2". 2021 рік - введення в експлуатацію", - йдеться в презентації.

Нагадаємо, на сьогодні оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" укладає ділянку в територіальних водах Данії. Планується завершити роботи на цій ділянці у квітні.

Із загальної протяжності 2 460 км вже укладено понад 2 300 км трубопроводу. Залишилося завершити укладання близько 120 км у водах Данії та понад 28 км - у водах Німеччини.

Німеччина на вищому рівні виступає за те, щоб цей проект був завершений. Зокрема, міністр закордонних справ Хайко Маас вважає, що відмова від газопроводу підштовхне Росію до Китаю з геополітичної точки зору.

Заявлена потужність "Північного потоку-2" складає близько 55 млрд кубометрів на рік. Україна побоюється, що його запуск може позбавити її транзиту російського газу до Європи. Роботи було припинено у грудні 2019 року через санкції США, але через рік будівництво відновилося.