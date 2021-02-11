RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Газпром" розраховує запустити "Північний потік-2" у 2021

Автор: РБК-Україна

Російська газова компанія "Газпром" розраховує запустити трубопровід "Північний потік-2" вже в 2021 році. Навесні планується завершити роботи у водах Данії.

Про це говориться в презентації компанії на міжгалузевому заході "ОПК - ПЕК 2021", передає "РИА Новости".

Популярні новини
Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито" 09 лютого 2021
БТР і літаки: ВСУ отримають військової продукції на понад 10 млрд гривень 09 лютого 2021
Як США будуть вибудовувати відносини з Україною при Байдені: формат може змінитися 09 лютого 2021
У США заявили про "оперативні дії" для притягнення Росії до відповідальності 09 лютого 2021
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною 09 лютого 2021
У Путіна відповіли Зеленському щодо "Супутника V": іншим дістанеться більше 09 лютого 2021
На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко 10 лютого 2021
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро 10 лютого 2021
Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні 09 лютого 2021

"Газопровід "Північний потік-2". 2021 рік - введення в експлуатацію", - йдеться в презентації.

Нагадаємо, на сьогодні оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" укладає ділянку в територіальних водах Данії. Планується завершити роботи на цій ділянці у квітні.

Із загальної протяжності 2 460 км вже укладено понад 2 300 км трубопроводу. Залишилося завершити укладання близько 120 км у водах Данії та понад 28 км - у водах Німеччини.

Німеччина на вищому рівні виступає за те, щоб цей проект був завершений. Зокрема, міністр закордонних справ Хайко Маас вважає, що відмова від газопроводу підштовхне Росію до Китаю з геополітичної точки зору.

Заявлена потужність "Північного потоку-2" складає близько 55 млрд кубометрів на рік. Україна побоюється, що його запуск може позбавити її транзиту російського газу до Європи. Роботи було припинено у грудні 2019 року через санкції США, але через рік будівництво відновилося.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГазпромСеверный поток-2
Читайте також
ЄС має заборонити "Північний потік-2" у відповідь на ворожу політику РФ, - посол Польщі
Прогноз погоди