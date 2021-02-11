ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Премьер Польши о "Северном потоке-2": это антиевропейский проект

Новина українською → Варшава, Четверг 11 февраля 2021 14:21
Премьер Польши о "Северном потоке-2": это антиевропейский проект Фото: Матеуш Моравецкий (facebook com MorawieckiPL)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" антиевропейским проектом. Он считает, что его следует остановить, чтобы избежать агрессивной политики со стороны России.

Об этом Матеуш Моравецкий сообщил в своем Twitter.

"Хотя я согласен с немецким президентом, послевоенные долги не были оплачены, "Северный поток-2" не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России... Пора остановить его" - написал Моравецкий.

Премьер-министр также добавил, что проект "Северный поток-2" увеличивает зависимость ЕС от России и подрывает экономику и безопасность блока.

Напомним, ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявлял, что российские власти стремятся дискредитировать и разделить Евросоюз. Единственной нормальной реакцией на агрессивную политику Кремля является наложение запрета на завершение проекта "Северный поток-2".

Также министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил введения персональных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Однако, по его словам, Берлину не следует втягивать в это дело "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Северный поток-2
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок