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"Газпром" пятый день не бронирует мощности газопровода "Ямал-Европа"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В пятницу, 24 декабря, российский "Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал-Европа". Таким образом компания пятый день подряд не использует газопровод, который проходит через Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade, "Газпром" не зарезервировал мощности газопровода "Ямал-Европа" на аукционе на 24 декабря.

Согласно данным Gascade, газопровод "Ямал-Европа", 24 декабря трубопровод "Ямал-Европа" уже четвертый день работает в реверсивном режиме.

Отметим, "Газпром" не бронирует мощности "Ямал-Европа" с 20 декабря. В результате газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток.

Газопровод "Ямал-Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Мощность трубопровода составляет 33 млрд кубометров газа в год.

Напомним, президент России Владимир Путин обвинил Германию в якобы поставках дешевого российского газа в Украину.

Как сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон, "Газпром" снизил поставки газа в Европу через Польшу и Украину.

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