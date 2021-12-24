"Газпром" пятый день не бронирует мощности газопровода "Ямал-Европа"

Как сообщает агентство со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade, "Газпром" не зарезервировал мощности газопровода "Ямал-Европа" на аукционе на 24 декабря.

Согласно данным Gascade, газопровод "Ямал-Европа", 24 декабря трубопровод "Ямал-Европа" уже четвертый день работает в реверсивном режиме.

Отметим, "Газпром" не бронирует мощности "Ямал-Европа" с 20 декабря. В результате газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток.

Газопровод "Ямал-Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Мощность трубопровода составляет 33 млрд кубометров газа в год.