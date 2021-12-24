"Газпром" п'ятий день не бронює потужності газопроводу "Ямал-Європа"

Як повідомляє агентство з посиланням на дані німецького мережевого оператора Gascade, "Газпром" не зарезервував потужності газопроводу "Ямал-Європа" на аукціоні на 24 грудня.

Згідно з даними Gascade, газопровід "Ямал-Європа", 24 грудня трубопровід "Ямал-Європа" вже четвертий день працює в реверсивному режимі.

Зазначимо, "Газпром" не бронює потужності "Ямал-Європа" з 20 грудня. В результаті газопровід перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.

Газопровід "Ямал-Європа" проходить по території чотирьох країн - Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Потужність трубопроводу становить 33 млрд кубометрів газу на рік.