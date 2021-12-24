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"Газпром" п'ятий день не бронює потужності газопроводу "Ямал-Європа"

Автор: Дмитрий Кузнецов

У п'ятницю, 24 грудня, російський "Газпром" не забронював потужності трубопроводу "Ямал-Європа". Таким чином компанія п'ятий день поспіль не використовує газопровід, який проходить через Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агентство з посиланням на дані німецького мережевого оператора Gascade, "Газпром" не зарезервував потужності газопроводу "Ямал-Європа" на аукціоні на 24 грудня.

Згідно з даними Gascade, газопровід "Ямал-Європа", 24 грудня трубопровід "Ямал-Європа" вже четвертий день працює в реверсивному режимі.

Зазначимо, "Газпром" не бронює потужності "Ямал-Європа" з 20 грудня. В результаті газопровід перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.

Газопровід "Ямал-Європа" проходить по території чотирьох країн - Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Потужність трубопроводу становить 33 млрд кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін звинуватив Німеччину в нібито постачання дешевого російського газу в Україну.

Як повідомив гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон, "Газпром" знизив постачання газу до Європи через Польщу та Україну.

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ГазпромРосійська ФедераціяЄвропа