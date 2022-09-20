"Газпром" призупинить транспортування газу до Китаю: у чому причина

Російська корпорація "Газпром" з 22 по 29 вересня призупинить транспортування газу до Китаю. Причина нібито у планових профілактичних роботах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газпром".
"З 22 по 29 вересня на газопроводі "Сила Сибіру" пройдуть планові профілактичні роботи. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні.
У корпорації уточнили, що відповідно до Договору купівлі-продажу газу за "східним маршрутом" між "Газпромом" і китайською компанією CNPC профілактика обладнання та систем газопроводу "Сила Сибіру" здійснюється двічі на рік: навесні та восени.
Нагадаємо, раніше Росія повністю зупинила прокачування газу через "Північний потік" . Причиною цього "Газпром" назвав витік олії та необхідність ремонту.
Пізніше стало відомо, що російський президент наполягав на тому, щоб "Північний потік" було зупинено з тієї ж причини.
Проте речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що "Газпром" зупинив газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.