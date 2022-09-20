RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Газпром" приостановит транспортировку газа в Китай: в чем причина

Фото: "Газпром" приостановит транспортировку газа в Китай (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская корпорация "Газпром" с 22 по 29 сентября приостановит транспортировку газа в Китай. Причина якобы в плановых профилактических работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газпром".

"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - говорится в сообщении.

В корпорации уточнили, что в соответствии с Договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Напомним, ранее Россия полностью остановила прокачку газа через "Северный поток". Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.

Позже стало известно, что российские президент настоял на том, чтобы "Северный поток" был остановлен по той же причине.

Однак спикер Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что "Газпром" остановил газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромКитайРоссийская Федерация