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"Газпром" призупинить транспортування газу до Китаю: у чому причина

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Москва, Вівторок 20 вересня 2022 16:07
"Газпром" призупинить транспортування газу до Китаю: у чому причина Фото: "Газпром" призупинить транспортування газу до Китаю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська корпорація "Газпром" з 22 по 29 вересня призупинить транспортування газу до Китаю. Причина нібито у планових профілактичних роботах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газпром".

"З 22 по 29 вересня на газопроводі "Сила Сибіру" пройдуть планові профілактичні роботи. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні.

У корпорації уточнили, що відповідно до Договору купівлі-продажу газу за "східним маршрутом" між "Газпромом" і китайською компанією CNPC профілактика обладнання та систем газопроводу "Сила Сибіру" здійснюється двічі на рік: навесні та восени.

Нагадаємо, раніше Росія повністю зупинила прокачування газу через "Північний потік" . Причиною цього "Газпром" назвав витік олії та необхідність ремонту.

Пізніше стало відомо, що російський президент наполягав на тому, щоб "Північний потік" було зупинено з тієї ж причини.

Проте речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що "Газпром" зупинив газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

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Газпром Китай Російська Федерація
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