"Газпром" призупинить транспортування газу до Китаю: у чому причина

Російська корпорація "Газпром" з 22 по 29 вересня призупинить транспортування газу до Китаю. Причина нібито у планових профілактичних роботах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Газпром ".

"З 22 по 29 вересня на газопроводі "Сила Сибіру" пройдуть планові профілактичні роботи. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні.

У корпорації уточнили, що відповідно до Договору купівлі-продажу газу за "східним маршрутом" між "Газпромом" і китайською компанією CNPC профілактика обладнання та систем газопроводу "Сила Сибіру" здійснюється двічі на рік: навесні та восени.