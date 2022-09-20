"Газпром" приостановит транспортировку газа в Китай: в чем причина
Российская корпорация "Газпром" с 22 по 29 сентября приостановит транспортировку газа в Китай. Причина якобы в плановых профилактических работах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газпром".
"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - говорится в сообщении.
В корпорации уточнили, что в соответствии с Договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
Напомним, ранее Россия полностью остановила прокачку газа через "Северный поток". Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.
Позже стало известно, что российские президент настоял на том, чтобы "Северный поток" был остановлен по той же причине.
Однак спикер Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что "Газпром" остановил газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.