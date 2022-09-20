"Газпром" приостановит транспортировку газа в Китай: в чем причина

Российская корпорация "Газпром" с 22 по 29 сентября приостановит транспортировку газа в Китай. Причина якобы в плановых профилактических работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Газпром ".

"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - говорится в сообщении.

В корпорации уточнили, что в соответствии с Договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.