"Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови
Компанія "Газпром" пригрозила припинити постачання газу до Молдови. Російський монополіст зажадав від молдавської сторони погасити борги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Якщо не буде повністю проведена оплата за постачання газу і, відповідно, не буде підписаний новий контракт з 1 грудня цього року, то "Газпром" зупинить постачання газу в Молдову", - цитує агентство представника "Газпрому" Сергія Купріянова.
За його словами, борг Молдови становить 709 млн доларів. Він звинуватив молдавських представників у тому, що вони не хочуть визнавати накопичену заборгованість і вимагають знижку на газ.
Нагадаємо, молдавська делегація в Москві 22 жовтня не змогла домовитися про умови контракту про постачання газу з "Газпромом".
Відзначити, Молдова має намір шукати альтернативу російським поставкам газу.
Як повідомляло РБК-Україна, Україна готова надати Молдові допомогу у постачанні газу на умовах повернення.