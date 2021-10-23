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"Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови

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Москва, Субота 23 жовтня 2021 18:07
"Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови Фото: "Газпром" пригрозив Молдові припиненням поставок газу (gazprom.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанія "Газпром" пригрозила припинити постачання газу до Молдови. Російський монополіст зажадав від молдавської сторони погасити борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Якщо не буде повністю проведена оплата за постачання газу і, відповідно, не буде підписаний новий контракт з 1 грудня цього року, то "Газпром" зупинить постачання газу в Молдову", - цитує агентство представника "Газпрому" Сергія Купріянова.

За його словами, борг Молдови становить 709 млн доларів. Він звинуватив молдавських представників у тому, що вони не хочуть визнавати накопичену заборгованість і вимагають знижку на газ.

Нагадаємо, молдавська делегація в Москві 22 жовтня не змогла домовитися про умови контракту про постачання газу з "Газпромом".

Відзначити, Молдова має намір шукати альтернативу російським поставкам газу.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна готова надати Молдові допомогу у постачанні газу на умовах повернення.

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