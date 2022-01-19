"Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдову. Страна может ввести режим ЧП

"Газпром" вчера направил официальное письмо в "Молдовагаз", в котором сообщил о намерении прекратить поставки природного газа в Молдову в случае неуплаты текущих поставок газа до 20 января. Другими словами, у нас есть официальное письмо, в котором сообщается, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа" - рассказала она.

Премьер отметила, что в предыдущие годы "Газпром" позволял "Молдовагазу" оплачивать текущие поставки газа в холодный период года с отсрочкой на несколько месяцев.

"К сожалению, "Газпром" грозит оставить потребителей без газа, вместо того, чтобы принять меры, которые помогут "Молдовагазу" выполнить контрактные обязательства перед потребителями и поставщиками. Несмотря на то, что концерн владеет мажоритарным пакетом акций в "Молдовагаз", - подчеркнула Гаврилица.

По ее словам, правительство считает, что существует реальная угроза энергетической безопасности страны.

"Поэтому сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе", - заявила Гаврилица.

Соответственно, если такое решение примет комиссия по ЧС, завтра премьер отправится в парламент для одобрения этого решения.