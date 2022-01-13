ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Молдове допустили введение режима ЧП в энергетике

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 22:02
В Молдове допустили введение режима ЧП в энергетике Фото: глава парламента Молдовы Игорь Гросу (nokta.md)
Автор: Валерия Полищук

Глава парламента Молдовы Игорь Гросу не исключает введения чрезвычайного положения в области энергетики. В частности, из-за повышения цен на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Rlive.

"Ситуация в области энергетики очень сложная. Цены на газ сошли с ума. Если потребуется, мы вновь введем чрезвычайное положение в области энергетики", - заявил Гросу.

По его словам, правительство страны готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифа на газ.

При этом Гросу добавил, что происходящее мало зависит от Молдовы.

"Такова ситуация на рынке, страдает не только Молдова, страдают и европейские страны, и не только То, что мы можем сделать - обеспечить максимальную защиту населения. В том числе - давать возможность оплачивать газ по частям. И ни в коем случае - не допустить отключения потребителей в холодный период времени", - добавил глава парламента Молдовы.

Напомним, в декабре "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в течение двух суток, поскольку Кишинев затянул с оплатой за поставки газа.

Речь идет о долге примерно на 74 млн долларов за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Накануне стало известно, что правительство выделит необходимую сумму.

Добавим, что вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну заявлял, что тарифы на газ в стране могут вырасти на 30%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Газ Чрезвычайное положение
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине