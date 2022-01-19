"Газпром" пригрозив зупинити постачання газу до Молдови. Країна може ввести режим НС

Російський "Газпром" офіційно попередив Молдову про припинення постачання газу у випадку несплати чергового платежу до 20 січня. Країна може запровадити режим НС у галузі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Молдови Наталію Гаврилицю, яку цитує News Maker.

"Газпром" учора направив офіційний лист до "Молдовагаз", у якому повідомив про намір припинити постачання природного газу до Молдови у разі несплати поточних постачань газу до 20 січня. Іншими словами, у нас є офіційний лист, у якому повідомляється, що існує реальний ризик припинення постачання природного газу" - розповіла вона.

Прем'єр зазначила, що у попередні роки "Газпром" дозволяв "Молдовагазу" оплачувати поточні постачання газу в холодний період року з відстрочкою на кілька місяців.

"На жаль, "Газпром" загрожує залишити споживачів без газу, замість того, щоб вжити заходів, які допоможуть "Молдовагазу" виконати контрактні зобов'язання перед споживачами та постачальниками. Попри те, що концерн володіє мажоритарним пакетом акцій у "Молдовагаз", - наголосила Гаврилиця.

За її словами, уряд вважає, що існує реальна загроза енергетичній безпеці країни.

"Тому сьогодні відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій. У країні необхідно запровадити надзвичайний стан у енергетичному секторі", - заявила Гаврилиця.

Відповідно, якщо таке рішення ухвалить комісія з НС, завтра прем'єр вирушить до парламенту для схвалення цього рішення.