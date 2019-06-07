"Газпром" підтвердив пропозицію про знижку на газ для України

Пропозиція прозвучала на зустрічі Міллера з Медведчуком Бойко

Російський газовий монополіст "Газпром" готовий надати знижку 25% на постачання газу для України. Про це заявив глава компанії Олексій Міллер за підсумками зустрічі з лідерами партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком, які приїхали на Петербурзький економічний форум, преедають росЗМІ.

Міллер заявив про готовність почати переговори з цього питання.

"Ми готові почати переговори з підготовки угоди щодо постачання російського газу, які забезпечували б рівень ціни на 25% нижче у кінцевого споживача, ніж є в даний час", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і голова політради партії Віктор Медведчук 7 червня приїхали на Петербурзький міжнародний економічний форум, де обговорили питання поставок газу в Україну.

Нагадаємо, 22 березня Юрій Бойко Віктор Медведчук у Москві провели так звані "економічні переговори" з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. У переговорах також брали участь глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.