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"Газпром" предложил обсудить мировое соглашение с НАК на "честных условиях"

Новости » Энергетика    18.06.2019 - 11:51
"Газпром" предложил обсудить мировое соглашение с НАК на "честных условиях"
Фото: Газпром (gazprom.ru)

В "Газпроме" заявили, что пока не складывается условие для того обсуждения

"Газпром" в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам "с чистого листа". Об этом заявил член правления компании Сергей Кузнец, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Он заявил, что, "если будет желание на честных равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить". По его словам, пока не складывается условие для того обсуждения.

"Что касается мирового соглашения и предложения о его заключении - да, такое предложение было еще сделано во время прошедших в январе 2019 года трехсторонних консультаций. Алексей Борисович (Миллер - ред.) озвучивал, что мы готовы рассмотреть "нулевой вариант" и вернуться к переговорам с "чистого листа". Но дело в том, что украинская сторона упорно хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения", - сказал Кузнец в рамках пресс-конференции.

Также сегодня Кузнец заявил, что ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях.

Напомним, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что дату очередной трехсторонней встречи для газовых консультаций Еврокомиссии, Украины и России обсудят во второй половине сентябре. 

Как писало РБК-Украина ранее, глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил продлить действующий контракт на транзит газа по территории Украины. Также он заявил, что "Газпром" готов к прямым переговорам с украинской стороной по новому контракту на прямые поставки газа.

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Новости Украины транзит газаГазпром
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