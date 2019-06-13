В России назвали сроки подготовки к трехсторонним переговорам по газу

Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

В РФ заявили о необходимости дождаться итогов выборов в Раду

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что дату очередной трехсторонней встречи для газовых консультаций Еврокомиссии, Украины и России обсудят во второй половине сентябре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

В частности, такое заявление российский министр сделал на брифинге по итогам переговоров с заместителем главы Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Он также отметил, что РФ может вновь начать поставки газа в Украину по цене, на четверть ниже нынешней.

"Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году… "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня… Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи - консультации Россия - Украина - Еврокомиссия во второй половине сентября", - сказал Новак, отметив необходимость дождаться итогов парламентских выборов в Украине и назначения правительства.

Напомним, Россия предложила Украине урегулировать арбитражные разбирательства с "Газпромом" мировым соглашением. В частности, Новак сообщил, что российская компания предложила украинским партнерам рассмотреть этот вопрос.

"С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - подчеркнул он.

Как писало РБК-Украина ранее, глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил продлить действующий контракт на транзит газа по территории Украины. Также он заявил, что "Газпром" готов к прямым переговорам с украинской стороной по новому контракту на прямые поставки газа.