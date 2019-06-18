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"Газпром" запропонував обговорити мирову угоду з НАК на "чесних умовах"

Новини » Енергетика    18.06.2019 - 11:51
"Газпром" запропонував обговорити мирову угоду з НАК на "чесних умовах"
Фото: Газпром (gazprom.ru)

У "Газпромі" заявили, що поки не складається умова для того обговорення

"Газпром" у рамках мирової угоди у спорах в судах Стокгольма пропонує Україні повернутися до переговорів "з чистого аркуша". Про це заявив член правління компанії Сергій Кузнєц, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Він заявив, що, "якщо буде бажання на чесних рівноправних умовах обговорювати мирову угоду, звичайно ж, ми будемо раді обговорити її". За його словами, поки не складається умова для того обговорення.

"Що стосується мирової угоди і пропозиції про її укладення - так, таку пропозицію було зроблено ще під час минулих в січні 2019 року тристоронніх консультацій. Олексій Борисович (Міллер - ред.) озвучував, що ми готові розглянути "нульовий варіант" і повернутися до переговорів з "чистого аркуша". Але справа в тому, що українська сторона наполегливо хоче змінити формат цього можливого мирової угоди", - сказав Кузнєц в рамках прес-конференції.

Також сьогодні Кузнєц заявив, що ВАТ "Газпром" вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах.

Нагадаємо, глава Міненерго Росії Олександр Новак заявив, що дату чергової тристоронньої зустрічі для газових консультацій Єврокомісії, України і Росії обговорять у другій половині вересні.

Як писало РБК-Україна раніше, глава "Газпрому" Олексій Міллер запропонував продовжити діючий контракт на транзит газу по території України. Також він заявив, що "Газпром" готовий до прямих переговорів з українською стороною за новим контрактом на прямі поставки газу.

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