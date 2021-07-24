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"Газпром" не предлагал Украине покупать российский газ

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Киев, Суббота 24 июля 2021 20:04
"Газпром" не предлагал Украине покупать российский газ Фото: глава правления "Газпрома" Алексей Миллер (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российский газовый монополист "Газпром" в вопросе продления транзита газа по территории Украине не предлагал Киеву напрямую закупать газ. Комментарии главы правления "Газпрома" об объемах транзита после 2024 года касались закупок со стороны Евросоюза по новым контрактам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что компания выступила с заявлением после слов главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь - немецким", - говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что Миллер говорил об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

Напомним, глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу, а предложения по сохранению транзита газа в обмен на невыгодные закупки неприемлемы.

Заявление Миллера касалось готовности обсуждать транзит после 2024 года, а увеличение объемов он связывал с возможным увеличением спроса.

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Газпром транзит газа Нафтогаз Украины
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