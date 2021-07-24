"Газпром" не пропонував Україні купувати російський газ

Російський газовий монополіст "Газпром" у питанні продовження транзиту газу територією України не пропонував Києву напряму закуповувати газ. Коментарі голови правління "Газпрому" про обсяги транзиту після 2024 року стосувалися закупівель з боку Євросоюзу за новими контрактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Також в компанії уточнили, що Міллер говорив про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до нових обсягів закупівель російського газу компаніями країн ЄС за новими контрактами.

"Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління "Газпрому" Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу - німецьким", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що компанія виступила із заявою після слів голови "Нафтогазу України" Юрія Вітренка.

Нагадаємо, глава українського "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не доплачуватиме Росії за транзит газу до Європи, а пропозиції щодо збереження транзиту газу в обмін на невигідні закупівлі неприйнятні.

Заява Міллера стосувалася готовності обговорювати транзит після 2024 року, а збільшення обсягів він пов'язував з можливим збільшенням попиту.