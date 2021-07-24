ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Газпром" не пропонував Україні купувати російський газ

Новость на русском →
Київ, Субота 24 липня 2021 20:04
"Газпром" не пропонував Україні купувати російський газ Фото: голова правління "Газпрому" Олексій Міллер (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російський газовий монополіст "Газпром" у питанні продовження транзиту газу територією України не пропонував Києву напряму закуповувати газ. Коментарі голови правління "Газпрому" про обсяги транзиту після 2024 року стосувалися закупівель з боку Євросоюзу за новими контрактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що компанія виступила із заявою після слів голови "Нафтогазу України" Юрія Вітренка.

"Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління "Газпрому" Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу - німецьким", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії уточнили, що Міллер говорив про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до нових обсягів закупівель російського газу компаніями країн ЄС за новими контрактами.

Нагадаємо, глава українського "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не доплачуватиме Росії за транзит газу до Європи, а пропозиції щодо збереження транзиту газу в обмін на невигідні закупівлі неприйнятні.

Заява Міллера стосувалася готовності обговорювати транзит після 2024 року, а збільшення обсягів він пов'язував з можливим збільшенням попиту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром транзит газа Нафтогаз України
NEWS
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"