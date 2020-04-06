"Газпром" потерял половину экспортных доходов

Фото: Газпром (УНИАН)

Экспорт газа сокращается, цены падают

Российский газовый монополист "Газпром" сократил выручку от экспорта газа в январе - феврале 2020 года 51,3% до 5,05 млрд долларов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные таможенной службы.

По данным таможни, физический экспорт за два месяца упал на 24,6% до 32,5 млрд куб. м.

При этом в феврале "Газпром" экспортировал 14,2 млрд куб. м газа, что на 22,5% меньше, чем годом ранее. Выручка в феврале упала до 2 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина цены на российскую нефть марки Urals упали 1 апреля до 10,54 долларов за баррель, что является минимальным уровнем с марта 1999 года. В связи с падением цен, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышают среднюю стоимость Urals.

По оценкам НБУ, падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов. Энергоносители составляют около 20% в украинском импорте, в прошлом году это было 12 млрд долларов. При этом около половины украинского экспорта составляют продовольственные товары, цены на которые упали незначительно.