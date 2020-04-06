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"Газпром" втратив половину експортних доходів

Новини » Фінансова криза 2020     06.04.2020 - 15:32
"Газпром" втратив половину експортних доходів
Фото: Газпром (УНІАН)

Експорт газу скорочується, ціни падають

Російський газовий монополіст "Газпром" скоротив виручку від експорту газу у січні - лютому 2020 року 51,3% до 5,05 млрд доларів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані митної служби.

За даними митниці, фізичний експорт за два місяці впав на 24,6% до 32,5 млрд куб. м.

При цьому в лютому "Газпром" експортував 14,2 млрд куб. м газу, що на 22,5% менше, ніж роком раніше. Виручка в лютому впала до 2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна ціни на російську нафту марки Urals впали 1 квітня до 10,54 доларів за барель, що є мінімальним рівнем з березня 1999 року. У зв'язку з падінням цін, витрати на транспортування, оплату експортного мита і деякі інші витрати перевищують середню вартість Urals.

За оцінками НБУ, падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів. Енергоносії складають близько 20% в українському імпорті, в минулому році це було 12 млрд доларів. При цьому близько половини українського експорту становлять продовольчі товари, ціни на які впали незначно.

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