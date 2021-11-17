"Газпром" спробує обійти вимоги ЄС для сертифікації "Північного потоку-2", - Макогон

Російський монополіст "Газпром" може спробувати обійти вимоги законодавства ЄС для запуску "Північного потоку-2". Для цього компанія спробує сертифікувати тільки ту частину газопроводу, яка знаходиться в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона .

"Газпром", можливо, зараз намагається обійти вимоги європейського законодавства і сертифікувати не весь газопровід, а тільки частину, розташовану в територіальних водах Німеччини", - написав у Facebook Макогон.

За його словами, для реалізації цієї ідеї швейцарська компанія Nord Stream 2 AG створить німецьку "дочку", яка буде намагатися отримати статус незалежного оператора "Північного потоку-2".

Макогон зазначив, що зараз перед німецьким регулятором - BNetzA - стоїть завдання визначити, чи буде дочірня компанія Nord Stream 2 AG відповідати законодавству ЄС і Німеччини.

"Залучення "Оператора ГТС" в процес (сертифікації - ред.) було дуже своєчасним, тому що такі кроки "Газпрому" виглядають як юридичні трюки, - підкреслив Макогон.