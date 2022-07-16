"Газпром" попросил у Siemens документы для доставки турбины из Канады

"Газпром" заявил, что ожидает от Siemens выполнения своих обязательств по обслуживанию газовых турбин, необходимых для надежной работы газопровода "Северный поток-1" и поставок в Европу.

"Газпром" утверждает, что не может гарантировать безопасную работу критической части трубопровода, идущего по дну Балтийского моря в Германию, из-за сомнений по поводу возврата турбины из Канады.

Представитель Siemens Energy заявил на этой неделе, что эксперты компании "интенсивно работают над всеми другими официальными разрешениями и логистикой" после того, как Канада заявила, что выдает "ограниченное по времени и отзывное разрешение", освобождающее возврат оборудования от российских санкций.

Физические потоки газа по газопроводу "Северный поток-1" из России в Германию прекратились 11 июля, поскольку техническое обслуживание газопровода продолжится до 21 июля. Европейские правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что остановка может быть продлена из-за вторжения в Украину.

Поставки газа "Газпрома" в Европу через Украину в субботу остались стабильными на уровне 41,6 млн кубометров.