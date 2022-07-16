"Газпром" попросил у Siemens документы для доставки турбины из Канады
Подконтрольный Кремлю "Газпром" попросил у немецкой компании Siemens предоставить документацию, которая позволит доставить важнейшую турбину на компрессорную станцию "Северного потока-1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Газпром" заявил, что ожидает от Siemens выполнения своих обязательств по обслуживанию газовых турбин, необходимых для надежной работы газопровода "Северный поток-1" и поставок в Европу.
"Газпром" утверждает, что не может гарантировать безопасную работу критической части трубопровода, идущего по дну Балтийского моря в Германию, из-за сомнений по поводу возврата турбины из Канады.
Представитель Siemens Energy заявил на этой неделе, что эксперты компании "интенсивно работают над всеми другими официальными разрешениями и логистикой" после того, как Канада заявила, что выдает "ограниченное по времени и отзывное разрешение", освобождающее возврат оборудования от российских санкций.
Физические потоки газа по газопроводу "Северный поток-1" из России в Германию прекратились 11 июля, поскольку техническое обслуживание газопровода продолжится до 21 июля. Европейские правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что остановка может быть продлена из-за вторжения в Украину.
Поставки газа "Газпрома" в Европу через Украину в субботу остались стабильными на уровне 41,6 млн кубометров.
Напомним, Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода "Северный поток".
Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.
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