"Газпром" попросив у Siemens документи для доставки турбіни з Канади
Підконтрольний Кремлю "Газпром" попросив у німецької компанії Siemens надати документацію, яка дозволить доставити найважливішу турбіну на компресорну станцію "Північного потоку-1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Газпром "заявив, що очікує від Siemens виконання своїх зобов'язань з обслуговування газових турбін, необхідних для надійної роботи газопроводу "Північний потік-1" і поставок до Європи.
"Газпром" стверджує, що не може гарантувати безпечну роботу критичної частини трубопроводу, що йде по дну Балтійського моря до Німеччини, через сумніви з приводу повернення турбіни з Канади.
Представник Siemens Energy заявив на цьому тижні, що експерти компанії " інтенсивно працюють над усіма іншими офіційними дозволами і логістикою "після того, як Канада заявила, що видає" обмежений за часом і відкличний дозвіл", що звільняє повернення обладнання від російських санкцій.
Фізичні потоки газу по газопроводу "Північний потік-1" з Росії до Німеччини припинилися 11 липня, оскільки технічне обслуговування газопроводу продовжиться до 21 липня. Європейські уряди, ринки і компанії стурбовані тим, що зупинка може бути продовжена через вторгнення в Україну.
Поставки газу "Газпрому" в Європу через Україну в суботу залишилися стабільними на рівні 41,6 млн кубометрів.
Нагадавши, Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу "Північний потік".
Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.
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