"Газпром" попросив у Siemens документи для доставки турбіни з Канади

Підконтрольний Кремлю "Газпром" попросив у німецької компанії Siemens надати документацію, яка дозволить доставити найважливішу турбіну на компресорну станцію "Північного потоку-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Газпром "заявив, що очікує від Siemens виконання своїх зобов'язань з обслуговування газових турбін, необхідних для надійної роботи газопроводу "Північний потік-1" і поставок до Європи.

"Газпром" стверджує, що не може гарантувати безпечну роботу критичної частини трубопроводу, що йде по дну Балтійського моря до Німеччини, через сумніви з приводу повернення турбіни з Канади.

Представник Siemens Energy заявив на цьому тижні, що експерти компанії " інтенсивно працюють над усіма іншими офіційними дозволами і логістикою "після того, як Канада заявила, що видає" обмежений за часом і відкличний дозвіл", що звільняє повернення обладнання від російських санкцій.

Фізичні потоки газу по газопроводу "Північний потік-1" з Росії до Німеччини припинилися 11 липня, оскільки технічне обслуговування газопроводу продовжиться до 21 липня. Європейські уряди, ринки і компанії стурбовані тим, що зупинка може бути продовжена через вторгнення в Україну.

Поставки газу "Газпрому" в Європу через Україну в суботу залишилися стабільними на рівні 41,6 млн кубометрів.