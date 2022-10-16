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"Газпром" погрожує зупинити постачання газу, якщо ЄС запровадить обмеження ціни

Фото: "Газпром" погрожу зупинити постачання газу, якщо ЄС запровадить обмеження ціни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська газовидобувна монополія "Газпром" погрожує зупинити поставки газу до Європейського союзу, якщо країни-члени запровадять обмеженням цін на енергоносій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

За словами голови "Газпрому" Олексія Міллера, запровадження ліміту цін нібито порушує умови контрактів.

"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення - це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок", - заявив Міллер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ЄС планує поступово перейти до голосування більшістю в деяких сферах зовнішньої політики.

Тим часом в Офісі президента очікують, що в дев'ятому пакеті санкцій проти Росії буде обмежено ціну на російський газ або запроваджено заборону на його експорт.

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