"Газпром" погрожує зупинити постачання газу, якщо ЄС запровадить обмеження ціни

Російська газовидобувна монополія "Газпром" погрожує зупинити поставки газу до Європейського союзу, якщо країни-члени запровадять обмеженням цін на енергоносій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РБК ".

"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення - це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок", - заявив Міллер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ЄС планує поступово перейти до голосування більшістю в деяких сферах зовнішньої політики.

Тим часом в Офісі президента очікують, що в дев'ятому пакеті санкцій проти Росії буде обмежено ціну на російський газ або запроваджено заборону на його експорт.

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