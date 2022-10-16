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"Газпром" угрожает остановить поставки газа, если ЕС введет ограничение цены

Фото: "Газпром" угрожает остановить поставки газа, если ЕС введет ограничение цены (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская газодобывающая монополия "Газпром" угрожает остановить поставки газа в Европейский союз, если страны-члены будут введены ограничением цен на энергоноситель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, введение лимита цен якобы нарушает условия контрактов.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - заявил Миллер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ЕС планирует постепенно перейти к голосованию большинством в некоторых областях внешней политики.

Между тем в Офисе президента ожидают, что в девятом пакете санкций против России будет ограничена цена на российский газ или введен запрет на его экспорт.

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ГазпромРоссийская Федерация