У ЄС пропонують відмовитися від принципу одностайності щодо санкцій проти Росії

Основні лівоцентристські партії Європи вважають, що Європейський Союз має поступово перейти до голосування більшістю в деяких сферах зовнішньої політики, йдеться у проекті документа регіональної групи Партії європейських соціалістів (PES).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зовнішня політика ЄС наразі вимагає одностайної згоди всіх держав-членів, що, за словами критиків, ускладнює ухвалення рішень і особливо проблематично за часів серйозних криз, таких як війна Росії проти України.

Невеликі країни, як правило, побоюються, що їхні національні інтереси не будуть захищені без права вето.

До соціалістичних лідерів, які, як очікується, прибудуть до Берліна в п'ятницю на дводенний саміт PES, входять глави урядів Іспанії, Португалії, Швеції, Норвегії та Фінляндії.

Лівоцентристські партії входять до складу 13 із 27 урядів ЄС на даний момент, включаючи тристоронню коаліцію Німеччини під керівництвом канцлера соціал-демократа Олафа Шольца, який у суботу виступить із ключовою промовою.

Згідно з проектом заключної заяви саміту PES, європейські соціалісти вважають, що правила ЄС щодо національної державної допомоги мають бути пом'якшені, щоб надати більше фінансових можливостей для боротьби з руйнівними наслідками нинішньої енергетичної кризи.

Згідно з документом, слід обмежити спекуляції на енергетичних ринках та запровадити цінові обмеження в енергетичному секторі.