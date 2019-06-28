"Газпром" підтвердив плани побудувати "Північний потік-2" до кінця року

Фото: Північний потік (gazprom.ru)

Міллер стверджує, що точка неповернення в проекті пройдена

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер підтвердив намір завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" в кінці 2019 року. Про це він сказав на прес-конференції, передають російські ЗМІ.

Міллер нагадав, що побудовані вже 1482 км "Північного потоку 2", або 64,4% траси магістралі, роботи йдуть за графіком.

"Капітальні витрати по фінансуванню виконані більш ніж на 80%. Точка неповернення за даним проектом давним-давно пройдена. Проект буде реалізований. Немає жодних правових можливостей для того, щоб проект "Північний потік 2" зупинити", - сказав Міллер.

Він також повідомив, що Nord Stream-2 (оператор газопроводу "Північний потік 2") Маттіас Варніг веде переговори з данськими регуляторами щодо прокладання трубопроводу в водах Данії. За його словами, переговори можуть завершитися до кінця дня 28 червня.

"Відсутність дозволу Данії ще поки не є критичними 130 км. На цій ділянці роботи будуть виконані максимум всього за 5 тижнів", - додав Міллер.

Нагадаємо, в Конгресі Сполучених Штатів Америки погодили закон про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського трубопроводу "Північний потік-2".

Раніше "Газпром" заявив, що "Північний потік-2" готовий наполовину і укладено понад 1,1 тис. км газопроводу. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова йти до кінця в реалізації проекту.