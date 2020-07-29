"Газпром" перестал владеть судном-трубоукладчиком "Северного потока-2"

Трубоукладчик "Академик Черский" перестал принадлежать к группе "Газпрома". Судно, которое способно достроить "Северный поток-2", продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2.

Об этом сообщает РБК.

По данным издания, есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства от 4 апреля 2019 года.

Напомним, Россия выстраивает стратегию для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" в условиях новых американских санкций.

Отметим, Украина и Польша договорились не допустить реализацию "Северного потока-2".

Кроме того, сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в очередной раз предостерегли европейские компании от участия в проекте "Северный поток-2".

До этого стало известно, что строительство не смогут закончить до осени.