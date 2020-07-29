"Газпром" перестав володіти судном-трубоукладачем "Північного потоку-2"

Трубоукладчик "Академік Черський" перестав належати до групи "Газпрому". Судно, яке здатне добудувати "Північний потік-2", продовжує стояти в німецькому порту Мукран, на базі логістичної бази Nord Stream 2.

Про це повідомляє РБК.

За даними видання, є ймовірність, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкційного ризику. Таке право дано постановою уряду від 4 квітня 2019 року.

Нагадаємо, Росія вибудовує стратегію для завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" в умовах нових американських санкцій.

Зазначимо, Україна і Польща домовилися не допустити реалізацію "Північного потоку-2".

Крім того, повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в черговий раз застерегли європейські компанії від участі в проекті "Північний потік-2".

До цього стало відомо, що будівництво не зможуть закінчити до осені.