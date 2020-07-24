В Кремле ищут способы обойти санкции США и достроить "Северный поток-2"

Фото: Северный поток - 2 (www.gazprom.ru)

Для реализации конечной цели разрабатывается тактика и стратегия

Россия выстраивает стратегию для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" в условиях новых американских санкций. Ведутся переговоры с партнерами по проекту, в первую очередь Германией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

"Безусловно, если все формулировки (по санкциям США, - ред.), которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели - необходимости завершения строительства этого мега-проекта", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, продолжаются представителей российской стороны и европейских стран, которые имеют отношение газопроводу, в первую очередь Германии.

"Здесь необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель", - сказал Песков.

Как сообщало РБК-Украина, Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год с санкциями против "Северного потока-2".

Напомним, в июле Дания разрешила использовать специальные суда для прокладки "Северного потока-2" и разблокировала его дальнейшее строительство.

Отметим, в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия полностью прекратит транзит газа через Украину.