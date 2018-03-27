"Газпром" відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо "Нафтогазу"

"Газпром" дав зрозуміти, що відмовляється відновлювати постачання в Україну за розпорядженням трибуналу

Російський "Газпром" відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо "Нафтогаз України". Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України".

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" в ході зустрічі, яка відбулася минулого тижня, обговорили подальші дії після того, як "Нафтогаз" виграв у російської компанії два позови щодо контрактів на транзит і постачання газу в Стокгольмському арбітражі.

"На цьому засіданні "Газпром" дав зрозуміти, що російська газова монополія відмовляється відновлювати постачання в Україну за розпорядженням трибуналу, і відмовилася підтвердити, що вона буде виплачувати 2,6 мільярда доларів, які її зобов'язав Україну виплатити арбітраж", - повідомили в прес-службі НАК.

Як відомо, обидва арбітражних рішення є обов'язковими до виконання і оскаржити їх можна лише процедурно. За кожен день прострочення, починаючи з 1 березня, "Газпром" повинен заплатити пеню в 526 тис. доларів.

У НАК також повідомили, що позиція "Газпрому" в ході зустрічі полягала в тому, щоб внести поправки в контракти або розірвати контракти для скасування рішень Стокгольмського трибуналу. Оскільки обидві позиції суперечать рішенням арбітрів і не враховують рішення трибуналу, "Нафтогаз" вважає позицію "Газпрому" неприйнятною і відхилив усі пропозиції російської сторони з цього приводу".

"Відмова "Газпрому" дотримуватися діючих арбітражних рішень міжнародного визнаного арбітражного трибуналу серйозно ставить під сумнів надійність "Газпрому" як партнера європейської газової промисловості. Це також ставить під загрозу дотримання контрактів з його незаконним утриманням платежів, які російська сторона повинна погасити за рішенням арбітрів", - заявив головний комерційний директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Сторони домовилися провести ще один раунд переговорів у квітні, в ході яких "Газпром" також буде коментувати вимоги до перегляду тарифів "Нафтогазу" і використання української газотранспортної системи для транзиту газу з Росії в ЄС після закінчення строку дії чинного контракту в 2019 році.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу "Нафтогазу" по транзитному позовом і з урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на поставку зобов'язав російську сторону виплатити НАКу 2,56 млрд доларів.

Також відзначимо, що, згідно з пунктами контрактів між НАК і "Газпромом" від 19 січня 2009 року, рішення Стокгольмського арбітражу є обов'язковими до виконання і остаточними, а оскаржити їх можна лише процедурно. У "Газпрому" є 90 днів на подачу апеляції по процедурних моментів, яку російська сторона вже подала. Рішення арбітражу в цей час залишається в силі. НАК раніше також заявляв, що якщо "Газпром" відмовиться сплатити цю суму, українська компанія буде вдаватися до арешту активів "Газпрому" згідно з нормами міжнародного права.