"Газпром" отказался назвать сроки достройки "Северного потока-2" после отмены санкции США

В российском холдинге "Газпром" отказались назвать сроки реализации проекта трубопровода "Северный поток-2" после отмены санкций США против оператора Nord Stream 2 AG . У монополиста подчеркнули, что на этот влияет много других факторов.

В "Газпроме" отметили, что не готовы сейчас обсуждать сроки достройки "Северного потока-2" и ввод его в эксплуатацию. "Они зависят от большого количества факторов, включая погоду", - уточнила представитель холдинга.

Она также сообщила, что компания отказалась от строительства газопровода в Индию. Комментируя проект трубопровода в Японию Бурмистрова отметила, что такая возможность рассматривается, но предпочтение будет отдаваться СПГ (сжиженному природному газу).

Напомним, Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компании и суднах, участвующих в Nord Stream 2. Комитет Сената США по международным делам заявил, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.