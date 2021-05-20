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"Газпром" відмовився назвати терміни добудови "Північного потоку-2" після скасування санкції США

Автор: Дмитрий Кузнецов

У російському холдингу "Газпром"відмовилися назвати терміни реалізації проєкту трубопроводу" Північний потік-2" після скасування санкцій США проти оператора Nord Stream 2 AG. У монополіста підкреслили, що на цей впливає багато інших факторів.

Про це заявила глава експортного підрозділу "Газпрому" Олена Бурмістрова, передає Reuters.

У "Газпромі "зазначили, що не готові зараз обговорювати терміни добудови "Північного потоку-2" і введення його в експлуатацію. "Вони залежать від великої кількості факторів, включаючи погоду", - уточнила представник холдингу.

Вона також повідомила, що компанія відмовилася від будівництва газопроводу в Індію. Коментуючи проєкт трубопроводу до Японії Бурмістрова зазначила, що така можливість розглядається, але перевага буде віддаватися СПГ (зрідженому природному газу).

Нагадаємо, Держдеп США надав Конгресу звіт про компанію і судна, що беруть участь в Nord Stream 2. Комітет Сенату США з міжнародних справ заявив, що рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проєкту є як мінімум помилковим.

Як писало РБК-Україна, представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу"Північний потік-2".

Зазначимо, 18 травня портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо " Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

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