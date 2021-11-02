"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину в 2022 году

По данным агентства, "Газпром" на аукционах во вторник, 2 ноября, отказался бронировать дополнительные мощности для поставок газа в Европу через Украину и Польшу на период с января по сентябрь 2022 года. Издание отмечает, что дополнительная прокачка газа по этим маршрутам могла бы снизить цены на европейском рынке.

Такое решение "Газпрома" указывает на то, уточняет издание, что российская компания не планирует поставлять в Европу газа больше своих контрактных обязательств.

В комментариях агентству эксперты высказали предположение, что причиной отказа "Газпрома" от дополнительных транзитных мощностей через Украину и Польшу стал "Северный поток-2".

"Газпром, по-видимому, делает ставку на то, что "Северный поток-2" будет запущен довольно скоро - и не хочет брать на себя дополнительные обязательства на данный момент", - считает старший директор агентства Fitch Дмитрий Маринченко.