"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну в 2022 році

За даними агентства, "Газпром" на аукціонах у вівторок, 2 листопада, відмовився бронювати додаткові потужності для постачання газу в Європу через Україну і Польщу на період з січня по вересень 2022 року. Видання зазначає, що додаткове прокачування газу за цими маршрутами могло б знизити ціни на європейському ринку.

Таке рішення "Газпрому" вказує на те, уточнює видання, що російська компанія не планує поставляти в Європу газу більше своїх контрактних зобов'язань.

У коментарях агентству експерти висловили припущення, що причиною відмови "Газпрому" від додаткових транзитних потужностей через Україну і Польщу став "Північний потік-2".

"Газпром, мабуть, робить ставку на те, що "Північний потік-2" буде запущений досить скоро - і не хоче брати на себе додаткові зобов'язання на цей момент", - вважає старший директор агентства Fitch Дмитро Маринченко.