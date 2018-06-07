"Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах

Также жалоба будет направлена в голландский суд

Российская компания "Газпром" обратилась с жалобой в швейцарский суд из-за ареста своей собственности в Нидерландах из-за иска НАК "Нафтогаз". Об этом информирует пресс-служба компании, передает "РБК".

"Сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление "Газпрому" полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов", - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что до этого времени в компанию не поступало никаких официальных уведомлений о начале ареста активов, согласно решению Стокгольмского арбитража.

Также жалоба будет направлена в голландский суд.

Напомним, 7 мая стало известно, что в Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. После этого в НАК подчеркнули, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.

"Газпром" отказался комментировать арест активов в Нидерландах.