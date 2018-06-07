"Газпром" звернувся в швейцарський суд через арешт активів у Нідерландах

Також звернення буде направлене в голландський суд

Російська компанія "Газпром" звернулася зі скаргою в швейцарський суд через арешт своєї власності в Нідерландах в зв'язку з позовом НАК "Нафтогаз". Про це інформує прес-служба компанії, передає "РБК".

"Сьогодні компанія подала в швейцарський суд заяву, спрямовану на надання "Газпрому" повного доступу до матеріалів справи та подальше оскарження дій судових приставів", - повідомляє прес-центр.

Наголошується, що до цього часу в компанію не надходило ніяких офіційних повідомлень про початок арешту активів, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Також звернення буде направлене в голландський суд.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що у Нідерландах арештували активи російської компанії "Газпром" для виплати НАК "Нафтогаз України" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Після цього в НАК підкреслили, що компанія використовує всі доступні законні засоби і інструменти, щоб домогтися виконання рішення суду і отримати від "Газпрому" всю суму.

"Газпром" відмовився коментувати арешт активів в Нідерландах.