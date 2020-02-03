"Газпром" в январе использовал почти половину оплаченных мощностей ГТС Украины

За первый месяц 2020 года транзит природного газа через Украину составил 2,55 млрд куб. м, хотя услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м. Об этом в Facebook сообщил руководитель ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Таким образом, оплаченные мощности использованы на 46%, уточнил чиновник.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

Также РБК-Украина писало, что тариф на прокачку газа по газотранспортной системе Украины в контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом" составил 2,66 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, что 2% больше, чем в 2019 году (2,61 доллара).

Согласно договору между "Газпромом" и "Нафтогазом", объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах. В итоге "Нафтогаз" получит за транзит в течение пяти лет около 7,13 млрд долларов.